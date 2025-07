Jashari, l’offerta del Milan non basta: i dettagli sulle cifre. Fabrizio Romano fa chiarezza

Condividi via email

Jashari, perché la cifra offerta dal Milan ancora non basta? Fabrizio Romano sul suo canale YouTube fa chiarezza

La trattativa per Ardon Jashari si fa sempre più complessa per il Milan. L’ultima offerta del Diavolo, pari a 33.5 milioni di euro più 5 di bonus, non ha convinto il Club Brugge. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club belga mantiene ferma la sua posizione, insistendo sulla cifra che ha sempre richiesto: 40 milioni di euro totali, con una base minima di 35 milioni.

Jashari, il talentuoso centrocampista svizzero-kosovaro classe 2002, è diventato uno degli obiettivi principali del mercato rossonero. La sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la progressione palla al piede lo rendono un profilo estremamente interessante per la mediana del Milan, che cerca un innesto di qualità e prospettiva per rafforzare il proprio centrocampo. Nonostante il forte desiderio del giocatore di vestire la maglia rossonera, il Club Brugge si dimostra un osso duro.

Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri si trova di fronte a una richiesta economica elevata. La strategia del club meneghino è quella di trattare sui bonus per raggiungere l’accordo, ma il Club Brugge è irremovibile sulla sua valutazione. Questa fermezza da parte dei belgi suggerisce che considerano Jashari un pezzo pregiato e non hanno fretta di cederlo a condizioni che non ritengono adeguate.

La distanza tra domanda e offerta è ora chiaramente definita. Il Milan dovrà decidere se accontentare le richieste del Club Brugge, avvicinandosi ai 40 milioni di euro, oppure se virare su altri obiettivi. La cifra richiesta è significativa e rientra in un contesto di mercato dove ogni investimento viene ponderato attentamente.

Le prossime ore e giorni saranno cruciali per capire se il Milan farà un ulteriore sforzo per portare a casa Jashari. La palla è ora nelle mani della dirigenza rossonera, che dovrà valutare attentamente la situazione e decidere se il giovane centrocampista vale l’investimento richiesto dal Club Brugge. I tifosi del Diavolo attendono con ansia sviluppi, sperando di vedere presto il talentuoso mediano indossare la maglia rossonera.