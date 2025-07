Calciomercato Milan, prende sempre più quota la possibilità di partenza dell’attaccante: trattativa ben avviata. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, ci sarebbero dei contatti in corso tra il Milan e l’Aberdeen per il trasferimento di Marko Lazetic. L’attaccante serbo, attualmente fuori dai piani di Massimiliano Allegri, si sta allenando con il Milan Futuro in questa prima fase della stagione, in attesa di definire il suo futuro.

L’interesse del club scozzese per Lazetic non è una novità. Già nel corso della scorsa finestra di mercato invernale, l’Aberdeen aveva tentato di assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante, quando questi era in prestito al Bačka Topola. Il tentativo di gennaio non andò a buon fine, ma ora, a distanza di mesi, l’interesse si è riacceso con maggiore concretezza.

Lazetic, classe 2004, è arrivato al Milan nel gennaio del 2022 dal Stella Rossa di Belgrado, considerato un prospetto di grande talento. Tuttavia, finora non è riuscito a trovare spazio in prima squadra, complice anche la forte concorrenza nel reparto offensivo rossonero e la necessità di accumulare esperienza. Un trasferimento in Scozia potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per il giovane serbo, permettendogli di giocare con maggiore continuità e di mettersi in mostra in un campionato competitivo.

Le trattative tra Milan e Aberdeen sono in corso e si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Per il Milan, la cessione di Lazetic permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi e di fare cassa, mentre per il giocatore sarebbe l’occasione di rilanciare la propria carriera e dimostrare il suo valore lontano dall’ombra di San Siro.