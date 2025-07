Jashari Milan, la mossa del Brugge aumenta le speranze di Tare! Cosa è successo nelle ultime ore

Jashari Milan, il Brugge sta cominciando a cercare il sostituto del centrocampista svizzero: cosa è successo nelle ore

Il Club Brugge, una delle squadre di punta del calcio belga, sta intensificando la propria ricerca di un potenziale sostituto per il centrocampista svizzero Ardon Jashari, la cui partenza verso il calciomercato Milan sembra sempre più probabile. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza negli uffici del club nerazzurro, quello di Aleksandar Stankovic emerge come candidato principale per ricoprire l’importante ruolo lasciato vacante dal talentuoso giocatore elvetico.

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Sacha Tavolieri, noto giornalista sportivo belga, il Club Brugge avrebbe mostrato un serio interesse per il giovane mediano serbo, attualmente in forza all’Inter. Stankovic, classe 2005 e figlio d’arte del leggendario Dejan Stankovic (ex centrocampista e bandiera dell’Inter, ora allenatore), è considerato un prospetto di grande talento con un futuro brillante davanti a sé. La sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la precisione nei passaggi lo rendono un profilo ideale per la mediana del Club Brugge, che cerca un elemento in grado di mantenere l’equilibrio in mezzo al campo e dettare i ritmi.

L’eventuale trasferimento di Ardon Jashari al Milan, storico club sette volte campione d’Europa, noto anche come i rossoneri o il Diavolo, creerebbe un vuoto significativo nella rosa del Club Brugge. Jashari, un centrocampista dinamico e versatile con una spiccata propensione offensiva, è stato un pilastro della squadra belga nella scorsa stagione, attirando le attenzioni di diversi top club europei. L’interesse dell’AC Milan nei suoi confronti è diventato sempre più concreto nelle ultime settimane, con trattative che sembrano essere in una fase avanzata.

In questo scenario, la scelta di Aleksandar Stankovic da parte del Club Brugge evidenzia una strategia lungimirante da parte del direttore sportivo, mirata a investire su giovani talenti con un elevato potenziale di crescita. Sebbene Stankovic non abbia ancora un’ampia esperienza in prima squadra, le sue ottime prestazioni nelle giovanili dell’Inter e con le nazionali giovanili serbe hanno convinto i dirigenti belgi delle sue qualità. L’eventuale arrivo del serbo al Jan Breydel Stadion potrebbe rappresentare una scommessa vincente per il Club Brugge, offrendo al giovane mediano la possibilità di mettersi in mostra in un campionato competitivo e in una squadra ambiziosa, proiettandolo verso un futuro da protagonista nel calcio che conta.