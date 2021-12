Sinner: «Un onore essere a Milanello, sempre forza Milan» – VIDEO

Jannik Sinner, tennista numero 10 del ranking e noto tifoso rossonero, ha espresso tutta la sua felicità dopo la visita a Milanello di oggi

«È stato un onore per me, innanzitutto, perché conoscere la squadra che tifi da sempre e vedere come si allena è veramente un’emozione fantastica. Sempre forza Milan e in bocca al lupo a tutta la squadra».