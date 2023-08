Jacobelli commenta i risultati delle big: «Il Milan ha fatto venti minuti importanti e…». Le parole del giornalista dopo la prima giornata di Serie A

Xavier Jacobelli ha commentato ai microfoni di TMW i risultati delle big, tra cui quello del Milan, nella prima giornata di campionato. Ecco le parole del giornalista:

«Osimhen è impressionante e il Napoli con lui si ricandida alla vittoria del titolo. Lautaro invece sta facendo qualcosa di incredibile, sta vivendo un’annata pazzesca iniziata con la vittoria del Mondiale e portata avanti con dei numeri straordinari. Ha anche rinunciato alle offerte arabe per essere protagonista all’Inter. Il Milan ha fatto venti minuti importanti, si è già vista l’intesa dei tempi del Chelsea tra Giroud e Pulisic oltre che l’ottimo avvio di Reijnders. La Juventus è riuscita a trovare già risposte importanti da Chiesa e Vlahovic, mentre la vera novità è la chiave tattica Cambiaso che permette di liberare Chiesa. Vanno sottolineate poi le vittorie di Fiorentina e Atalanta. La Fiorentina ha vinto benissimo a Genova nonostante il clamoroso entusiasmo del popolo genoano. In casa Atalanta invece Gasperini ha subito ottenuto risposte importante azzeccando i cambi. Il gol di De Ketelaere che mancava da oltre 500 giorni è importante. Nonostante il grave infortunio di El Bilal Touré Gasperini ha tante soluzioni importanti in attacco».