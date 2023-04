Jacobelli su Pioli: «Il calcio e il campo non mentono. E’ riuscito…». Le parole del giornalista sul tecnico rossonero dopo Napoli-Milan

Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW di Stefano Pioli dopo Napoli-Milan. Le parole del giornalista sul tecnico rossonero:

«Il calcio e il campo non mentono. Parliamo di un allenatore che quando ha iniziato la sua avventura al Milan è ripartito dai cinque gol subiti in quella famosa trasferta contro l’Atalanta, per poi arrivare a vincere lo scudetto ed ora a conquistare la semifinale di Champions. È riuscito a lavorare in maniera ottimale con la squadra, e anche con ogni singolo giocatore, riuscendo a fare affidamento ora sull’unità del gruppo, e i risultati si vedono»