Jackson, il Milan c’è ancora: quando può diventare un’opzione. La notizia

Jackson non è escluso dalla lista degli attaccanti in orbita Milan. Ecco quando può diventare una pista concreta

Il calciomercato estivo del Milan si fa sempre più serrato, con la dirigenza rossonera, guidata dall’allenatore Massimiliano Allegri, che sta lavorando intensamente per rinforzare il reparto offensivo. Sebbene le trattative principali si stiano concentrando su profili di alto livello, un nome emerso a inizio mercato continua a rimanere una potenziale opzione per le battute finali: quello di Nicolas Jackson, il giovane e versatile attaccante senegalese del Chelsea.

I primi sondaggi del Milan per Jackson, noto per la sua velocità e capacità di attaccare la profondità, non sono stati del tutto accantonati. La sua duttilità tattica, che gli permette di agire sia come punta centrale che come esterno, lo rende un profilo interessante, specialmente se le piste principali dovessero subire rallentamenti. Tuttavia, come riportato da fonti autorevoli come il giornalista Gianluigi Longari, le priorità del Diavolo sono attualmente rivolte verso altri obiettivi.

L’attenzione del club di via Aldo Rossi è focalizzata su due nomi di primo piano nel panorama europeo: Rasmus Højlund e Dušan Vlahović. Rasmus Højlund, il giovane e promettente attaccante danese dell’Atalanta, ha dimostrato di possedere un mix di forza fisica e agilità che lo rende un centravanti moderno e completo. Il Milan lo vede come un investimento per il futuro, capace di diventare un punto di riferimento per l’attacco. Allo stesso modo, il serbo Dušan Vlahović, punta di diamante della Juventus, rappresenta un’opzione di sicuro rendimento. Con la sua straordinaria abilità nel finalizzare e la sua presenza imponente in area di rigore, Vlahović garantirebbe gol e leadership fin da subito.

La strategia dei rossoneri è chiara: assicurarsi un attaccante di spessore in grado di fare la differenza. L’opzione Jackson, dunque, rimane sullo sfondo, pronta a essere considerata come un “piano B” di alta qualità nel caso in cui le trattative per i due bomber non dovessero andare in porto. La suspense cresce e i tifosi del Milan attendono con ansia di scoprire chi sarà il nuovo attaccante che indosserà la gloriosa maglia rossonera nella prossima stagione.