Cucci sicuro: «Mercato del Milan importante, Pioli ne è testimone»

Italo Cucci, noto giornalista, ha commentato il mercato portato avanti fino a questo momento dal Milan: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Italo Cucci ha dichiarato:

Se l’Inter non avesse venduto il miglior portiere in circolazione, potevo dire che aveva fatto un ottimo lavoro. Il Milan fa un gran lavoro, che vorrei fosse giudicato da grandi intenditori. Di fronte a tutti questi stranieri non so più. Trovo abbastanza drammatico che appena viene fatto il nome di un calciatore lo si valuti immediatamente. Impossibile conoscere tutti, ma globalmente devo dire che il Milan sta facendo un grande lavoro, perché mi fido della soddisfazione di Pioli