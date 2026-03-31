Italia Under 21, gli azzurri vincono contro la Svezia: altro assist per Bartesaghi. Il resoconto del match

Italia Under 21, gli azzurri di Baldini vincono contro la Svezia: ancora protagonista Bartesaghi con un assist

Prosegue a suon di gol e prestazioni convincenti la rincorsa dell’Italia Under 21 al vertice del Gruppo E nelle qualificazioni ai prossimi Europei. La Nazionale guidata da Baldini ha risposto con fermezza alla vittoria della Polonia in Montenegro, schiantando la Svezia con un perentorio 4-0. Grazie a questo successo, gli Azzurrini si riportano a -3 dalla vetta occupata proprio dai polacchi, rendendo decisivo lo scontro diretto in programma a ottobre.

Il protagonista assoluto della serata è stato Koleosho, autore di una prestazione da incorniciare: «Koleosho mattatore: doppietta nel primo tempo e assist nella ripresa per il 3-0 di Ndour». Il talento azzurro ha spianato la strada ai compagni prima di lasciare spazio al poker definitivo siglato da Lipani, bravo a svettare di testa per arrotondare il punteggio sul finale di gara.

Italia Under 21, Bartesaghi assist-man: il difensore del Milan è una certezza per Baldini

Oltre ai marcatori, brilla ancora una volta la stella di Davide Bartesaghi. Il terzino del Milan ha confermato il suo straordinario momento di forma disputando 68 minuti di altissimo livello. La sua spinta sulla fascia è stata costante e determinante: «In campo per 68′ un ottimo Davide Bartesaghi, autore di un assist. E’ il terzo in due partite con la maglia dell’Italia U21».

Numeri che sottolineano l’importanza del giovane rossonero nello scacchiere tattico di Baldini, capace di abbinare solidità difensiva a una qualità offensiva fuori dal comune per il suo ruolo. Con un Bartesaghi così ispirato e un collettivo che gira a meraviglia, l’appuntamento di ottobre contro la Polonia diventa l’occasione d’oro per agguantare il primo posto e ipotecare la qualificazione europea.