Italia Spagna, tanti ex rossoneri a San Siro: presenti Oddo, Pirlo, e Gattuso

Per la gara di Nations League tra Italia e Spagna presenti tanti ex rossoneri a San Siro: da Pirlo ad Oddo passando per Gattuso

Nella gara di questa sera a San Siro tra Italia e Spagna, valida per la semifinale di Nations League e attualmente in corso, sono presenti molti ex calciatori del Milan sugli spalti.

Come riporta Alessandro Antinelli infatti, sugli spalti del Meazza è segnalata la presenza di Andrea Pirlo, Massimo Oddo e dell’ex allenatore rossonero Gennaro Gattuso.