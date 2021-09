Italia Femminile, Bertolini: «Goal importanti, resta la vittoria e il rammarico»

Milena Bertolini, ct dell’Italia Femminile, commenta la vittoria contro la Moldova: ecco le sue dichiarazioni nel post gara

Milena Bertolini, ct dell’Italia Femminile, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la gara contro la Moldova.

«Siamo felici perché abbiamo iniziato con una vittoria. Le ragazze hanno avuto l’approccio giusto, resta il rammarico di non essere state precise sotto porta perché alla fine i gol contano. C’è stato tanto impegno, le ragazze hanno dato tutto. In certi momenti davvero troppa frenesia, lì dobbiamo migliorare. Sottolineiamo comunque la vittoria. Croazia? E’ una squadra fisica, aggressiva. Dovremo fare qualcosa in più di oggi, perché loro hanno tanti talenti».