Inzaghi sul goal in trasferta: «Lo accettiamo e ne dovremo tenere conto domani sera». Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan:

GOAL IN TRASFERTA – «Se ne era discusso, bisognava omologarsi, ma andremo avanti così e lo accettiamo. Non avendo segnato all’andata, dovremo tenerne conto per domani sera».

LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA SU INTERNEWS24