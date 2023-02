Inzaghi su Lukaku: «Sta sempre meglio…». Le parole del tecnico nerazzurro sull’attaccante belga in vista del derby di domani

Simone Inzaghi ha parlato di Romelu Lukaku alla vigilia del match contro il Milan. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:

«Lukaku sta sempre meglio. È nuovo per lui avere questi infortuni, adesso sta cercando di lavorare per tornare nel migliore dei modi e aiutarci, l’ultima partita e gli ultimi allenamenti lo sono. È molto dispiaciuto perché non ha voluto dare l’apporto che avremmo voluto. Ma non dipende da lui, è a causa di un infortunio che non ha mai avuto in carriera. Spero – ha aggiunto – di riuscire a portare tutti in una condizione dove un allenatore può schierarli dall’inizio. Romelu è in crescita come Correa, penso di recuperare per la partita di domani pure Brozovic e Handanovic. Chiaramente Brozovic è un giocatore per noi molto importante, è fuori da ottobre: abbiamo avuto quattro mesi fuori Lukaku e tre mesi e mezzo fuori Brozovic, due giocatori per noi importantissimi».