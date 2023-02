Inzaghi nel post partita: «Vincere due derby in venti giorni non è facile». Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria del derby

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan nel derby. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:

PARTITA – «Dove metto questa vittoria? Senz’altro è stata una partita fatta bene. Sono stati concentrati, determinati, attenti. Vincere due derby in venti giorni non è facile e volevamo condividerlo con i nostri tifosi. Sono molto soddisfatto e guardiamo con fiducia. Stiamo recuperando Lautaro e Brozovic e nonostante questo stiamo facendo bene. Dobbiamo guardare a noi e dobbiamo ricordare che martedì avevamo avuto un quarto di finale con l’Atalanta in Coppa Italia».

PIOLI – «Onestamente, quando ho visto la formazione del Milan mi sono concentrato sulla mia squadra. Su di noi. Venivamo da una partita martedì ottima, quindi ho ribadito i concetti per noi sempre validi. Chiaramente fa molto piacere».