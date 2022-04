Inzaghi mastica amaro: «Col Milan in campionato meritavamo di più»

Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro l’Udinese, ha parlato dei due derby di campionato col Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese, Simone Inzaghi ha dichiarato:

«Con il Milan avremmo meritato altri risultati in campionato, sappiamo però che il calcio è così. A Bologna abbiamo fatto un ottimo primo tempo che avremmo dovuto chiudere con dei gol in più e non in parità. Un errore del portiere è risaltato di più, se si fosse stati sul 3-1 non si sarebbe parlato dell’errore di Radu. Questo recupero aveva fatto parlare tanto, ora ci lecchiamo le ferite ma non molliamo, mancano quattro partite e può succedere di tutto. Ho visto la squadra reagire nel migliore dei modi».

