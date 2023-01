Inzaghi: «E’ un trofeo che significherebbe tanto per noi». Le parole del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del match di domani contro il Milan. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:

«È una finale e dunque già di per sé è importantissima, in più è un derby ed è successo solo due volte nella storia, è una cosa nuova per tutti. È un trofeo che significherebbe tanto per noi, per la società, per i nostri tifosi»