Pippo Inzaghi: «Tonali via dal Milan? Questa cosa vale più di tutto»

Pippo Inzaghi intervenuto a Tutti Convocati ha così commentato l’imminente addio di Tonali al Milan, direzione Newcastle:

«Quando si perde un talento italiano per l’estero è sempre un dispiacere. Poi Tonali era una da faccia da capitano del Milan per i prossimi 10 anni. Non conosco le dinamiche, quindi non mi addentro, però se la società prenderà questa decisione farà sicuramente un mercato all’altezza. Le bandiere non esistono più? Io ci credo ancora, perchè io quando ero al Milan e feci quei 5 gol nelle tre finali arrivarono tante squadre dall’estero, ma io ai soldi ho sempre preferito l’amore per la mia gente, per me giocare al Milan era il massimo. Mi auguro che esistano ancora questi giocatori. Ancora oggi vengono da me a farsi la fila per la firma di un libro. Questo vale più di tutto».