Intercettazioni Paratici-Cherubini e Claudio Chiellini: «Giuffrida deve portare l’offerta del Milan per Demiral». Alcune frasi sulle operazioni in ballo che riguardano anche il Milan

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono varie intercettazioni sulle operazioni di mercato della Juventus che riguardano anche altri club, come il Milan. Per esempio, il 20 novembre 2019 l’allora Chief Football Officer Paratici scrive un messaggio a Cherubini e Claudio Chiellini (gemello di Giorgio ed ex dirigente bianconero) sull’operazione Demiral. Ecco di seguito l’intercettazione:

«Giuffrida deve portare l’offerta del Milan per Demiral»»