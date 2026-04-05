Inter Roma 5-2: manita dei nerazzurri, Chivu allunga a +9 sul Milan

Inter Roma 5-2: i nerazzurri vincono il big match contro i giallorossi e allungano a +9 sul Milan. Il resoconto del match

L’Inter travolge la Roma di Gian Piero Gasperini con un perentorio 5-2 a San Siro, lanciando un segnale inequivocabile al campionato. I nerazzurri sbloccano la gara dopo soli 60 secondi con Lautaro Martínez, prima del pareggio giallorosso firmato da Mancini.

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Tuttavia, la perla di Çalhanoğlu allo scadere del primo tempo e una ripresa devastante — con la doppietta di Lautaro, il sigillo di Thuram e la rete di Barella — chiudono definitivamente la pratica. Inutile il gol della bandiera di Lorenzo Pellegrini al 70′.

Inter Roma 5-2: Allegri obbligato a vincere

Questo successo permette alla squadra di Inzaghi di portarsi momentaneamente a +9 sul Milan e +10 sul Napoli. Il risultato di San Siro trasforma il big match di domani al Maradona in un vero e proprio “dentro o fuori” per le inseguitrici: Massimiliano Allegri e Antonio Conte non possono più permettersi passi falsi se vogliono mantenere vivo il sogno tricolore in questo rush finale di stagione.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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