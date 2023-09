Inter Milan, tutti all’attacco: dove Pioli e Inzaghi fanno la differenza. I due tecnici si sfidano su queste caratteristiche

Milan e Inter, che tra dieci giorni si apprestano a giocare il derby di Milano dopo il ritorno dalle pause Nazionali, sono anche le prime due squadre in cima alla classifica di Serie A. Le due squadre sono in ballo oramai da giorno.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il segreto dei due allenatori e dei lori successi iniziali sono due fattori, tra loro intrecciati. Sono due squadre offensive: il 3-5-2 di Inzaghi e il 4-3-3 di Pioli innescano il reparto offensivo. Ma non solo. Entrambi usano i difensori come “arma” in più per creare azioni d’attacco: per Pioli, ci sono Calabria e Theo Hernandez, terzini che diventano mezzale; per Inzaghi c’è Bastoni.