Inter-Milan sold out: sarà record di incassi per la Coppa Italia

Inter-Milan sold out: sarà record di incassi per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

Come riportato da Gazzetta.it sarà un San Siro sold out quello che si appresta ad ospitare Inter-Milan, gara valida per le semifinali di andata di Coppa Italia.

Per il pienone assoluto per la semifinale di ritorno mancano appena 1500 biglietti tra tribuna centrale da 200-250 euro e terzo anello blu a 20 euro. Già bruciati 75mila tagliandi per un incasso da 4 milioni che costituisce un record non soltanto per una semifinale ma anche per tutte le finali della competizione. Il ritorno al 100% dopo le limitazioni a causa del Covid regaleranno il primo pienone dopo oltre due anni.