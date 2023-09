Dopo la sosta delle Nazionali il Milan tornerà in campo nel derby di Serie A 2023-24 contro l’Inter. L’obiettivo è sfatare il tabù

Obiettivo sfatare il tabù. Dopo la sosta delle Nazionali il Milan tornerà in campo nel derby di Serie A 2023-24 contro l’Inter. Un incrocio che nel 2023 non ha portato bene ai rossoneri:

come ricordato da la Gazzetta dello Sport il prossimo 16 settembre, i neroazzurri andranno a caccia del quinto successo in cinque derby per chiudere un anno perfetto per quanto riguarda la supremazia di Milano. Finora, la squadra di Simone Inzaghi ha battuto i cugini in Supercoppa italiana, al ritorno in campionato e nella doppia sfida di Champions League. Al campo il verdetto.