Inter Milan: la rivincita di Inzaghi, la speranza di Pioli

La semifinale di Coppa Italia Inter Milan sorride ai nerazzurri di Simone Inzaghi, trascinati al successo da Lautaro Martinez e Gosens

(di Sandro Dall’Agnol) – La Madonnina si tinge di nerazzurro in un Inter Milan che non ha tradito le attese della vigilia. Intenso e spettacolare, il derby meneghino di Coppa Italia proietta i ragazzi del tecnico piacentino alla finale dello Stadio Olimpico. Nel complesso con merito, ma non senza qualche polemica.

L’approccio a fare la differenza, con quel capolavoro targato Lautaro Martinez a illuminare la serata dopo una manciata di minuti. Segnale tangibile di un avvio travolgente e convincente del Biscione, padrone delle operazioni e letale nel mordere ancora con il tocco felpato del Toro che ha sconquassato una difesa che non raccoglieva la sfera in fondo al proprio sacco da ben sette partite. Il tris di Gosens per l’apoteosi di Simone Inzaghi che nel post partita si è anche levato qualche sassolino risalente allo spettro Giroud e alle critiche ricevute.

