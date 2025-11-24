Connect with us

Inter Milan, tris storico rossonero: il Diavolo vince la terza stracittadina consecutiva in casa dell'Inter! Miglior sequenza da...

Bartesaghi è la nota lieta del Derby: l'elogio alla sua prova di grande maturità e a quella "invisibilità" che diventa decisiva

Allegri "Ammazzagrandi": leader negli scontri diretti! Sorpasso all'Inter: rossoneri a -2 dalla Roma capolista

Calciomercato Milan, Thiago Silva il grande obiettivo per gennaio? Arriva il consiglio al club rossonero, colpo possibile

Inter Milan, il commento del club rossonero sul proprio sito ufficiale: «Derby perfetto, dolcissimo»

6 minuti ago

Pulisic

Inter Milan, i rossoneri, con la vittoria di ieri sera a San Siro, hanno vinto la terza stracittadina consecutiva: non accadeva dal 2005

Il Milan ha stabilito un nuovo record recente nella storia del Derby della Madonnina, confermando un dominio che non si vedeva da due decenni.

Con la vittoria per 0-1 nel campionato 2025/2026, i rossoneri hanno centrato il terzo successo consecutivo in casa dell’Inter (pur giocando formalmente in trasferta).

Le tre vittorie in sequenza sono:

  1. Serie A 2024/2025: 1-2
  2. Coppa Italia 2024/2025: 0-3
  3. Serie A 2025/2026: 0-1

Per ritrovare una simile striscia vincente in casa nerazzurra, bisogna risalire al biennio 2003-2005, quando il Milan ottenne tre successi tra Serie A e Champions League (uno dei quali a tavolino per 0-3). Un traguardo di assoluto prestigio per la squadra di Allegri.

