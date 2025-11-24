Inter Milan, tris storico rossonero: il Diavolo vince la terza stracittadina consecutiva in casa dell'Inter! Miglior sequenza da...

News
Miglior sequenza da…
Inter Milan, i rossoneri, con la vittoria di ieri sera a San Siro, hanno vinto la terza stracittadina consecutiva: non accadeva dal 2005
Il Milan ha stabilito un nuovo record recente nella storia del Derby della Madonnina, confermando un dominio che non si vedeva da due decenni.
Con la vittoria per 0-1 nel campionato 2025/2026, i rossoneri hanno centrato il terzo successo consecutivo in casa dell’Inter (pur giocando formalmente in trasferta).
Le tre vittorie in sequenza sono:
- Serie A 2024/2025: 1-2
- Coppa Italia 2024/2025: 0-3
- Serie A 2025/2026: 0-1
Per ritrovare una simile striscia vincente in casa nerazzurra, bisogna risalire al biennio 2003-2005, quando il Milan ottenne tre successi tra Serie A e Champions League (uno dei quali a tavolino per 0-3). Un traguardo di assoluto prestigio per la squadra di Allegri.