Inter Milan: prevista la presenza di Cardinale a San Siro

Gerry Cardinale non molla il Milan. Dopo l’inizio di campionato in cui ha seguito i rossoneri da vicino allo stadio, ci sarà anche al derby contro l’Inter

Gerry Cardinale, patron del Milan da circa un anno, ha rilevato la società con il fondo RedBird inizialmente per business. Questo è chiaro. Con il passare dei mesi, però, il managing partner della realtà statunitense sembra essersi realmente appassionato al suo Milan.

Nell’attesa che sia costruito il nuovo stadio e tra un’iniziativa di marketing e l’altra (come la ‘AC Milan Night’ a New York del prossimo giovedì 21 settembre), Cardinale non si sta perdendo una partita del Milan allo stadio. Ci sarà anche nel derby e in Milan-Newcastle di Champions League.