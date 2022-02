ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter Milan: Inzaghi recupera una pedina in attacco. Il giocatore sarà regolarmente della partita

Non preoccupano le condizioni di Felipe Caicedo, alle prese con un leggero affaticamento nella seduta di giovedì.

Il nuovo acquisto ecuadoriano sarà regolarmente in campo quest’oggi nella rifinitura pre-derby e domani sarà un’arma in più dalla panchina per Simone Inzaghi, che in attacco dovrebbe puntare sulla coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez.