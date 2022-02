ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter Milan: Inzaghi prepara l’arma spacca-partita dalla panchina. Ecco la possibile mossa del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi sembra orientato a puntare sul tandem formato da Lautaro Martinez e Dzeko nel derby di sabato contro il Milan.

Il ‘Toro’ argentino è favorito su Alexis Sanchez, con i due sudamericani che torneranno in queste ore dagli impegni con le rispettive nazionali. Il cileno ha segnato una doppietta con la Bolivia e ha dimostrato di essere in grande spolvero: «l’idea di Inzaghi è quella di utilizzarlo a gara in corso e spaccare la partita con le sue invenzioni», spiega La Gazzetta dello Sport.