Inter-Milan Highlights LIVE: 2-2, pareggio di Vecino ma dubbi su Sanchez

Highlights Inter-Milan e gol: segui tutte le azioni più importanti della ventitreesima giornata di Serie A 2019/20 dei rossoneri

Highlights e gol del secondo tempo

51’ GOL dell’Inter: eurogol di Brozovic che da un rimpallo tira al volo da fuori

46’ iniziato il secondo tempo

⏱ 46'

We're back for the second half 👊 / Inizia la ripresa. Dai Diavolo! 🔴⚫️ #InterMilan 0-2 #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) February 9, 2020

Highlights e gol del primo tempo

45’ GGOOAAALLLL del Milan: Calcio d’angolo rossonero, Kessie di testa spiazza per Ibra che di testa buca letteralmente Padelli

41’ GOOAAALLL del Milan: Castillejo dalla trequarti lancia in mezzo all’area dove trova Ibrahimovic svettare sopra Godin passando la palla a Rebic che tira e segna

21’ Vecino a botta sicura e Gigio salva tutto: Lukaku supera in velocità palla al piede Romagnoli e crossa in mezzo per l’uruguagio che tira al volo. Gigio si fa trovare pronto

8’ Palo di Calhanoglu: il turco scarta Brozovic e dalla destra tira un godile che si infrange sul palo

4’ Ibrahimovic pericoloso: cross dalla destra e Ibra al volo anticipando Godin. Palla alta sopra la traversa ma primo squillo rossonero

1’ Iniziato Inter-Milan