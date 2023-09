Inter Milan: Giroud-Thuram-Pavard un derby che poteva giocarsi a maglie invertite

Il 16 settembre il Milan affronterà l’Inter. Un derby francese con Giroud, Thuram e Pavard che potevano giocarlo con una maglia diversa

Il derby che sarebbe potuto essere ma di sicuro non sarà. Quello che andrà in scena il 16 settembre tra Milan e Inter vedrà protagonista una grande colonia francese: Maignan, Theo Hernandez, Kalulu e Giroud da una parte, Thuram e Pavard dall’altra.

Il caso vuole che questi ultimi due e l’attaccante del Milan avrebbero potuto giocare la stracittadina a maglie invertite. Come riportato da Calciomercato.com è ormai noto come Giroud sia stato vicinissimo all’Inter nel 2020, prima dell’addio al Chelsea e l’arrivo in rossonero. Pavard è stato immortalato in estate mentre si allenava con la maglia del Milan di Theo Hernandez, e lo stesso Giroud ha confermato di aver spesso parlato con Benjamin di Milano. Infine Thuram, soffiato dall’Inter ai cugini nel mese di giugno, dopo lo svincolo dal Borussia Monchengladbach.