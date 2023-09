Inter Milan: una settimana al derby, Pioli ha le idee chiare

Manca una settimana al derby tra Inter e Milan. In tal senso Pioli ha già le idee chiare in vista del match

È iniziato ufficialmente il count down. Manca una settimana al derby tra Inter e Milan.

Come riportato da TMW le squadre, ridotte all’osso dai tantissimi convocati con le nazionali, si stanno comunque allenando nei rispettivi centri sportivi, ma è dalla prossima settimana che tutto si accenderà. Stefano Pioli, intanto, ha già le idee piuttosto chiare: contro l’Inter, a meno di sorprese negative dai calciatori sparsi per il mondo, scenderà in campo la formazione vista nelle prime tre giornate di campionato con un solo cambio obbligatorio: Maignan in porta, Calabria, Thiaw, Kalulu (al posto dello squalificato Tomori) e Theo Hernandez in difesa, Krunic, Reijnders e Loftus-Cheek a centrocampo con Leao, Pulisic e Giroud a formare il tridente avanzato.