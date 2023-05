Inter Milan: tensione a San Siro. Ecco cos’è successo prima del calcio d’inizio del derby di ritorno della semifinale di Champions League

Secondo quanto riportato da SportFace, ci sono stati alcuni momenti di tensione all’esterno dello stadio di San Siro prima del fischio d’inizio di Inter-Milan.

Infatti, le lunghe code e i rallentamenti creatisi ai tornelli hanno portato alcuni tifosi che temevano di non entrare in tempo per il calcio d’inizio a scavalcare i cancelli, accedendo dunque in modo irregolare.