Inter, Lukaku: «Non siamo ancora una grande squadra»

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha commentato la vittoria in rimonta dei nerazzurri contro il Torino per 4-2

Romelu Lukaku è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Inter-Torino, match vinto in rimonta dai nerazzurri e terminato con il punteggio finale di 4-2. Queste le parole del belga riportate da CalcioNews24:

«Onestamente non siamo una grande squadra, non è un bene vivere difficoltà così. Abbiamo giocato male per 60 minuti, eravamo veramente in difficoltà e abbiamo giocato senza cattiveria e voglia. Poi ci siamo svegliati e abbiamo vinto, questo l’importante».