Inter Kairat Almaty 2-1: i nerazzurri vincono a fatica, Chivu a punteggio pieno in Champions League. Il resoconto del match

Milan news 24

Published

4 minuti ago

on

By

Chivu

Inter Kairat Almaty 2-1: la squadra di Chivu sale a quota 12 punti in classifica portando a casa tre punti molto sofferti. Il resoconto del match

Si è conclusa la quarta giornata della League Phase di Champions League, una serata che ha portato sollievo alle squadre italiane dopo i due pareggi di Napoli e Juventus maturati nella serata precedente.

A sorridere è stata l’Inter, avversaria del Milan dopo la sosta, che ha conquistato una vittoria fondamentale a San Siro contro i kazaki del Kairat Almaty. Il risultato finale è stato di 2-1, anche se la prestazione «non ha rubato l’occhio».

I gol nerazzurri sono stati segnati da Lautaro e Carlos Augusto. Tra le due reti, tuttavia, si è inserito il pareggio di Arad per il Kairat, che per alcuni minuti ha «fatto tremare San Siro». Nonostante la fatica, i tre punti ottenuti permettono all’Inter di rilanciarsi nel girone.

