Inter Fiorentina 3-0: i nerazzurri volano grazie a Sucic e una doppietta di Calhanoglu. Colpo della Cremonese a Genova, pari tra Bologna e Torino
Inter Fiorentina 3-0: i nerazzurri agganciano il Milan grazie ad una doppietta di Calhanoglu e ad un gol di Sucic. Il resoconto dei match
Si sono concluse le gare delle 20:45 in Serie A. L’Inter batte 3-0 la Fiorentina, grazie a un grande secondo tempo dopo un primo tempo «soporifero».
Nei primi 45 minuti, l’Inter è poco incisiva contro i Viola che «reggono bene». La ripresa è «un’altra storia»: al 54′ l’Inter reclama un rigore per uno «strattonamento su Pio Esposito», ma il VAR non interviene. Dopo due miracoli di De Gea su Dumfries, l’Inter sblocca al 66′ con un destro all’angolino di Çalhanoğlu.
Il raddoppio arriva poco dopo con il «grandissimo gol di Sucic», il primo in Serie A, con un tocco alla suola «un po’ alla Totti». All’88′ Bonny si procura un rigore (espulsione Viti), che Çalhanoğlu trasforma per il 3-0, siglando la doppietta. L’Inter sale a 18 punti, al pari del Milan e a -3 dalla coppia Napoli-Roma.
Nell’altra gara, Bologna-Torino finisce 0-0. Meglio gli ospiti nel primo tempo, con una «chance clamorosa» di Che Adams che colpisce la traversa. La ripresa è «povera di emozioni». Il Bologna sale a 15 punti, agganciando la Juventus.