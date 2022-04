Insigne: «Quello di ieri un duro colpo, testa alta fino alla fine». Il messaggio del capitano del Napoli dopo il ko con la Roma

Dopo le lacrime dovute al pari interno con la Roma del Napoli, Lorenzo Insigne ha voluto direi la sua con un messaggio su Instagram. Le parole del capitano azzurro:

Quello di ieri è stato un colpo duro per tutta la squadra, ma soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto tutta la partita !!Adesso a testa alta non molliamo fino alla fine !!FNS 💙💙💙».