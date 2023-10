Stasera l’Inghilterra affronterà l’Italia per il match di qualificazione a Euro 2024. Il difensore del Milan Tomori escluso dai convocati

Out per il match. Stasera l’Inghilterra affronterà l’Italia per il match di qualificazione a Euro 2024. Il difensore del Milan Tomori escluso dai convocati:

Stando a quanto raccolta SkySports, dietro la decisione ci sarebbe una semplice scelta tecnica e nessun infortunio.