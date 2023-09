Infortunio Theo Hernandez: Pioli spera in questo! Cosa filtra. Ore da valutazioni in casa rossonera per la situazione infortuni

Tra gli infortunati in casa Milan, c’è anche Theo Hernandez. In queste ore si valuteranno le condizioni dell’esterno francese.

Secondo il Corriere della Sera, Theo Hernandez recuperare già per il match in Sardegna contro il Cagliari. In caso contrario, sarà pronto per la sfida successiva in programma sabato a San Siro contro la Lazio.