Infortunio Kjaer, il danese assente con l’Atletico: il motivo

Infortunio Kjaer, il danese tenuto fuori dai convocati per l’Atletico a scopo precauzionale: a Bergamo ci sarà

Simon Kjaer non è stato convocato da Stefano Pioli per la gara di questa sera contro l’Atletico Madrid in Champions. Nulla di particolare per il centrale danese che è stato tenuto fuori solo a scopo precauzionale dopo essersi allenato in gruppo negli ultimi due giorni.

OBIETTIVO BERGAMO – Kjaer dovrebbe quindi regolarmente rientrare nella gara di domenica sera contro l’Atalanta, settima e ultima giornata prima della nuova sosta delle nazionali.