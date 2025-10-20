News
Infortunio Scalvini: lesione al bicipite femorale. Il difensore dell’Atalanta a rischio per la gara contro il Milan?
Infortunio Scalvini, per il difensore dell’Atalanta lesione al bicipite femorale. Tre settimane di stop, Milan a forte rischio
Brutte notizie per l’Atalanta e per Giorgio Scalvini: il giovane difensore rischia di restare fermo almeno tre settimane. Subentrato a Honest Ahanor al 22′ del secondo tempo ieri sera con la Lazio, a Scalvini è stata diagnosticata stamani una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro.
Il classe 2003 era appena tornato a disposizione dopo un infortunio subito lo scorso 17 settembre contro il PSG. Dopo aver saltato diverse gare, ora la lista delle assenze si allunga (ANSA).
Scalvini rischia di saltare, oltre allo Slavia Praga mercoledì in Champions, le sfide di campionato contro Cremonese, Milan, Udinese e Sassuolo, e l’impegno europeo contro il Marsiglia. Un duro colpo per Gian Piero Gasperini, che perde un elemento chiave in un periodo intenso della stagione.