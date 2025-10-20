Connect with us

News

Infortunio Scalvini: lesione al bicipite femorale. Il difensore dell'Atalanta a rischio per la gara contro il Milan?

News

Infortunio Loftus-Cheek, Allegri incrocia le dita in vista del Pisa: gli aggiornamenti sull'inglese lasciano speranze precise. Ultime

News

Milan Fiorentina, Allegri firma una vittoria da squadra. La doppietta di Leao vale il ritorno in vetta e un doppio record

Calciomercato News

Calciomercato Milan, cresce la suggestione Son! Cosa c'è di vero sull'ex Tottenham? Riflessioni in corso, quella formula stuzzica i rossoneri

News

Leao spezza il tabù, gol a San Siro dopo 512 giorni. Allegri si gira sul rigore: il retroscena sul livornese tra cabala e percentuali da migliorare

News

Infortunio Scalvini: lesione al bicipite femorale. Il difensore dell’Atalanta a rischio per la gara contro il Milan?

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Scalvini

Infortunio Scalvini, per il difensore dell’Atalanta lesione al bicipite femorale. Tre settimane di stop, Milan a forte rischio

Brutte notizie per l’Atalanta e per Giorgio Scalvini: il giovane difensore rischia di restare fermo almeno tre settimane. Subentrato a Honest Ahanor al 22′ del secondo tempo ieri sera con la Lazio, a Scalvini è stata diagnosticata stamani una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Il classe 2003 era appena tornato a disposizione dopo un infortunio subito lo scorso 17 settembre contro il PSG. Dopo aver saltato diverse gare, ora la lista delle assenze si allunga (ANSA).

Scalvini rischia di saltare, oltre allo Slavia Praga mercoledì in Champions, le sfide di campionato contro Cremonese, Milan, Udinese e Sassuolo, e l’impegno europeo contro il Marsiglia. Un duro colpo per Gian Piero Gasperini, che perde un elemento chiave in un periodo intenso della stagione.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.