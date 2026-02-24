Connect with us

Milanello

MN24 – Infortunio Santiago Gimenez, il messicano vede la luce: la prossima settimana il controllo decisivo

Published

2 ore ago

on

By

Santiago Gimenez

Infortunio Santiago Gimenez, il messicano si avvicina finalmente al rientro: la prossima settimana il controllo decisivo

Mentre il reparto offensivo di Allegri fatica a trovare continuità, buone notizie iniziano a filtrare dall’infermeria per quanto riguarda uno dei profili più attesi. Secondo quanto riferito dalla redazione di Milannews24, si avvicina il momento della verità per Santiago Gimenez. L’attaccante, fermo ai box dalla fine di ottobre a causa di un serio problema alla caviglia che lo ha costretto a un lungo percorso tra terapia conservativa e successivo intervento chirurgico, è pronto per un passaggio chiave.

La prossima settimana è infatti in programma un nuovo controllo medico specialistico. Se il check dovesse dare esito positivo, lo staff rossonero potrà finalmente iniziare a pianificare il percorso di riatletizzazione.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Solo dopo questa fase di recupero fisico e atletico si potrà stabilire con certezza la data del suo rientro effettivo in campo in questo 2026. Un recupero che il Milan attende con ansia per dare nuova linfa a un attacco apparso troppo spesso sterile nelle ultime uscite.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Milan Milan
Ultimissime Milan7 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Open Var analizza così il tanto discusso gol di Troilo contro i rossoneri

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×