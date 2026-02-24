Milanello
MN24 – Infortunio Santiago Gimenez, il messicano vede la luce: la prossima settimana il controllo decisivo
Mentre il reparto offensivo di Allegri fatica a trovare continuità, buone notizie iniziano a filtrare dall’infermeria per quanto riguarda uno dei profili più attesi. Secondo quanto riferito dalla redazione di Milannews24, si avvicina il momento della verità per Santiago Gimenez. L’attaccante, fermo ai box dalla fine di ottobre a causa di un serio problema alla caviglia che lo ha costretto a un lungo percorso tra terapia conservativa e successivo intervento chirurgico, è pronto per un passaggio chiave.
La prossima settimana è infatti in programma un nuovo controllo medico specialistico. Se il check dovesse dare esito positivo, lo staff rossonero potrà finalmente iniziare a pianificare il percorso di riatletizzazione.
Solo dopo questa fase di recupero fisico e atletico si potrà stabilire con certezza la data del suo rientro effettivo in campo in questo 2026. Un recupero che il Milan attende con ansia per dare nuova linfa a un attacco apparso troppo spesso sterile nelle ultime uscite.