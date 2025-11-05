Infortunio Santiago Gimenez, clamorosa indiscrezione sul messicano: assenza lunghissima all’orizzonte? Cosa filtra

Infortunio Santiago Gimenez, arriva la clamorosa indiscrezione sull’attaccante messicano: stop di 5 settimane?

Brutte notizie per il Milan e per la Nazionale messicana. L’attaccante Santiago Gimenez sarà assente per un periodo prolungato: il suo stop è stimato in «5 settimane».

Come riportato da ESPN Deportes, l’attaccante rossonero si è visto costretto a fermarsi per curare definitivamente il problema alla caviglia che lo affligge da tempo. Gimenez ha comunicato la sua decisione tramite un messaggio sui social in cui ha affermato che «è giunto il momento di fermarsi».

Infortunio Santiago Gimenez, terapia intensiva e rientro nel nuovo anno

Il motivo di questo stop è l’inizio di una terapia specifica che avrà una durata di cinque settimane. Questa tempistica tiene Gimenez lontano dai campi per quasi tutto il resto dell’anno solare, saltando di fatto le ultime sfide del 2025.

Per il Milan, l’assenza del centravanti è un duro colpo. Gimenez, pur non avendo ancora trovato il gol in campionato, rappresentava un’alternativa di peso nel reparto offensivo di Massimiliano Allegri, ora costretto a rivedere le sue scelte in attacco.

Anche la Nazionale messicana sentirà la sua mancanza per gli impegni internazionali della sosta. Il giocatore potrà concentrarsi esclusivamente sulla riabilitazione a Milano, con la speranza di tornare al «100%» all’inizio del nuovo anno, pronto a dare finalmente il suo contributo decisivo alla causa rossonera.