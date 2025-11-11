Infortunio Santiago Gimenez, il messicano accelera: l’attaccante ha messo nel mirino quella partita. C’è grande ottimismo

Infortunio Santiago Gimenez: l’attaccante messicano vuole essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il derby del 23 novembre contro l’Inter

Santiago Giménez sfrutterà la sosta per le Nazionali nel migliore dei modi: l’obiettivo primario è recuperare totalmente dal problema alla caviglia che lo tormenterebbe da diverso tempo. A causa di questo acciacco, il Bebote è già stato costretto a saltare due importanti partite di campionato contro Roma e Parma, dimostrando quanto l’infortunio sia serio e necessiti di cura.

Infortunio Santiago Gimenez, obiettivo ritorno: il derby con l’Inter

Nonostante le assenze forzate, Giménez avrebbe cerchiato in rosso sul calendario la prossima sfida di straordinaria importanza per il Milan. Il Corriere dello Sport scrive che l’attaccante messicano «Ha l’obiettivo derby».

L’obiettivo di Giménez non è tanto quello di essere subito schierato da titolare inamovibile contro l’Inter, ma quanto meno di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri in una condizione fisica ottimale, valutata tra l’80% e il 90%.

Raggiungere questo target permetterebbe a Giménez di essere un’arma in più di straordinaria importanza da sfruttare a partita in corso.

La sosta, quindi, diventa cruciale per il messicano. Lavorare a Milanello, lontano dalle pressioni della partita, è essenziale per risolvere definitivamente il problema alla caviglia e presentarsi al derby del 23 novembre come la risorsa di cui Allegri ha bisogno.