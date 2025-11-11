Connect with us

News

Infortunio Santiago Gimenez, il messicano accelera: l'attaccante ha messo nel mirino quella partita. C'è grande ottimismo

News

Allegri garanzia di continuità: dieci risultati utili di filotto. Record dopo tre anni. La statistica non mente

Calciomercato News

Rinnovo Modric, decisione praticamente presa: firma in primavera, Luka in rossonero fino al 2027. I dettagli

News

Nkunku flop: la Gazzetta lo boccia senza appello. Zero gol in oltre 4 ore di campionato. E per il derby Allegri ha già scelto

Calciomercato News

Mercato Milan, Santiago Gimenez porta l'attaccante a sorpresa a gennaio? C'è l'ok di Allegri, scenario assolutamente da non credere

News

Infortunio Santiago Gimenez, il messicano accelera: l’attaccante ha messo nel mirino quella partita. C’è grande ottimismo

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Santiago Gimenez

Infortunio Santiago Gimenez: l’attaccante messicano vuole essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il derby del 23 novembre contro l’Inter

Santiago Giménez sfrutterà la sosta per le Nazionali nel migliore dei modi: l’obiettivo primario è recuperare totalmente dal problema alla caviglia che lo tormenterebbe da diverso tempo. A causa di questo acciacco, il Bebote è già stato costretto a saltare due importanti partite di campionato contro Roma e Parma, dimostrando quanto l’infortunio sia serio e necessiti di cura.

Infortunio Santiago Gimenez, obiettivo ritorno: il derby con l’Inter

Nonostante le assenze forzate, Giménez avrebbe cerchiato in rosso sul calendario la prossima sfida di straordinaria importanza per il Milan. Il Corriere dello Sport scrive che l’attaccante messicano «Ha l’obiettivo derby».

L’obiettivo di Giménez non è tanto quello di essere subito schierato da titolare inamovibile contro l’Inter, ma quanto meno di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri in una condizione fisica ottimale, valutata tra l’80% e il 90%.

Raggiungere questo target permetterebbe a Giménez di essere un’arma in più di straordinaria importanza da sfruttare a partita in corso.

La sosta, quindi, diventa cruciale per il messicano. Lavorare a Milanello, lontano dalle pressioni della partita, è essenziale per risolvere definitivamente il problema alla caviglia e presentarsi al derby del 23 novembre come la risorsa di cui Allegri ha bisogno.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.