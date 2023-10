Infortunio Retegui, il centravanti del Genoa si ferma nel corso della gara contro l’Udinese: Milan a rischio? Parla Gilardino

Intervistato a DAZN dopo la gara con l’Udinese, Alberto Gilardino, tecnico del Genoa e prossimo avversario del Milan, ha fatto il punto sull’infortunio occorso a Retegui:

«Il cambio tra Retegui e Puscas è dovuto ad una questione fisica, l’argentino ha accusato un problema al ginocchio, ma nulla di grave. Ho preferito cambiarlo per non rischiare di peggiorare la situazione. Non è mai facile subentrare in partite come questa, gli avversari giravano palla velocemente e c’era da correre da più parti. Dovevamo chiuderla prima ed essere più lucidi in alcune situazioni».