Infortunio Rabiot, sensazioni positive e fortuna sosta! Il francese punta il derby

Infortunio Rabiot, Massimiliano Allegri può sorridere: il centrocampista francese punta al rientro nel derby. E Pulisic vuole migliorare la condizione

Da una sosta per le Nazionali all’altra, il Milan ha vissuto poco più di un mese in emergenza totale. Ora, finalmente, Massimiliano Allegri potrà tornare ad avere a disposizione al 100% tutti i suoi giocatori più indispensabili.

Il recupero degli infortunati è la notizia più importante in vista del primo derby stagionale.

Pulisic non è ancora al top

Christian Pulisic è rientrato in campo contro il Parma, giocando l’ultimo quarto d’ora, ma la sua condizione non è ancora ottimale. L’errore clamoroso a tu per tu con Suzuki, quando ha sparato il pallone fuori, conferma come non fosse al suo massimo della forma fisica e mentale. La sosta sarà cruciale per il recupero totaledell’americano, fondamentale per l’attacco rossonero.

Infortunio Rabiot, rientra per il derby

Oltre a Pulisic, c’è un altro rientro attesissimo, non solo da Allegri ma anche e soprattutto dai tifosi: Adrien Rabiot. La sua assenza per infortunio si è fatta sentire pesantemente in termini di fisicità e capacità di leggere i momenti delle partite.

La notizia di stamattina de La Gazzetta dello Sport infiamma l’ambiente: «Contro l’Inter subito Rabiot».

Il centrocampista francese rimarrà a Milanello durante la sosta per intensificare gli allenamenti e farsi trovare pronto per il primo derby di Milano della sua carriera. Avere Rabiot in campo contro l’Inter sarà cruciale per il centrocampo rossonero, che necessita urgentemente della sua qualità e della sua presenza fisica per contrastare la forza dei nerazzurri.