Infortunio Rabiot, Allegri prudente: novità da Milanello, ecco come verrà gestito il centrocampista francese in vista del Parma

Infortunio Rabiot, il centrocampista francese viaggia verso il recupero dopo il problema al soleo ma Allegri agirà con estrema prudenza

Nonostante i segnali di miglioramento, la situazione di Adrien Rabiot continua a essere gestita con la massima cautela a Milanello. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese «sta decisamente meglio» rispetto a qualche settimana fa, ma l’infortunio al polpaccio non è stato ancora «del tutto smaltito».

Il giocatore sta facendo il possibile per rientrare e mira a far parte dei convocati per la sfida di sabato contro il Parma. Tuttavia, l’intenzione primaria dello staff tecnico e medico rossonero è quella di «evitare qualche ricaduta».

Infortunio Rabiot, lavoro differenziato e prudenza raddoppiata

A conferma di questa strategia prudente, Rabiot «non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo», avendo svolto anche ieri lavoro a parte.

La cautela del Milan è motivata dall’esperienza passata, in particolare con il caso Leao, e dalla consapevolezza che all’orizzonte c’è un impegno cruciale. In «ottica futura con il derby dietro l’angolo», il Milan opta per la prudenza.

Questa scelta del club si scontra con quella del CT transalpino Didier Deschamps, che ha invece deciso di «pre convocare il giocatore per i prossimi impegni della Francia». La speranza del Milan è che il lavoro differenziato prosegua per permettere a Rabiot di recuperare al meglio durante la sosta e saltare gli impegni internazionali, garantendo così la sua piena disponibilità per le gare successive al derby.