Infortunio Rabiot, allarme nel ritiro della Francia: colpo al ginocchio e rientro anticipato a Milanello

Infortunio Rabiot, il centrocampista rossonero salta la rifinitura e l’amichevole contro la Colombia per un problema fisico che preoccupa lo staff tecnico

Le notizie che arrivano dal ritiro della nazionale francese accendono un campanello d’allarme nel quartier generale di Milanello. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Adrien Rabiot è stato costretto a fermarsi a causa di un contrattempo fisico occorso durante gli ultimi allenamenti con i “Bleus”. Il centrocampista rossonero, elemento cardine dello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, ha infatti riportato un trauma che ha suggerito immediata prudenza allo staff medico transalpino.

Lo stop precauzionale in nazionale

Il problema ha impedito al calciatore del Diavolo di partecipare alla sessione di rifinitura di questa mattina, rendendo di fatto impossibile la sua presenza nell’amichevole serale programmata contro la Colombia. La scelta di non rischiare il giocatore è stata presa direttamente dal Commissario Tecnico Didier Deschamps, il quale ha optato per il riposo assoluto del mediano per evitare complicazioni peggiori in un momento così delicato della stagione. Il tecnico francese ha preferito preservare l’integrità del ragazzo, conscio dell’importanza che riveste per le ambizioni del club milanese in questo finale di campionato.

Il piano di recupero a Milanello

Il programma per la gestione dell’infortunio di Rabiot è già stato delineato con precisione. Nei prossimi giorni, il calciatore lascerà il ritiro della propria selezione per fare immediato ritorno a Milanello, dove verrà sottoposto a ulteriori accertamenti da parte dello staff sanitario rossonero. L’obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di monitorare la situazione clinica nel minor tempo possibile, valutando se il colpo subito possa influenzare la sua disponibilità per le prossime sfide ufficiali.

La speranza dell’ambiente milanista è che si tratti solo di una forte contusione e che il riposo forzato possa bastare per riaverlo al top della condizione già per la ripresa degli allenamenti collettivi. La gestione dell’infortunio Rabiot sarà dunque seguita con estrema attenzione nelle prossime ore per scongiurare lunghi tempi di recupero.