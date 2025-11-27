MN24 – Infortunio Pulisic, domani il verdetto definitivo dopo l’allenamento pomeridiano: cosa filtra sull’americano

Infortunio Pulisic, il tecnico attende la rifinitura di domani pomeriggio per decidere in vista della gara di sabato contro la Lazio

Nella conferenza stampa odierna, Massimiliano Allegri ha giocato a carte coperte, definendosi quasi ironicamente “impreparato” di fronte al fuoco di fila delle domande riguardanti la formazione titolare che affronterà la Lazio nella tredicesima giornata di Serie A. Non si tratta di semplice pretattica, ma di una reale necessità di valutare la condizione della rosa fino all’ultimo minuto disponibile: al fischio d’inizio di sabato sera a San Siro, infatti, mancano ancora due sessioni di allenamento cruciali, di cui una in programma proprio domani pomeriggio. Sarà quella la rifinitura decisiva per sciogliere i dubbi.

Infortunio Pulisic, cosa filtra sull’americano

Tuttavia, secondo quanto apprende e riporta la redazione di Milannews24, la direzione sembra ormai tracciata per quanto riguarda il caso più spinoso. Proprio domani arriverà il verdetto su Pulisic, ma le notizie che filtrano da Milanello sono tutt’altro che incoraggianti: si va decisamente verso il forfait dell’esterno statunitense. Le sensazioni dello staff medico confermano pienamente la prudenza espressa da Allegri davanti ai microfoni: il giocatore è ancora alle prese con un affaticamento muscolare che consiglia riposo precauzionale. Di conseguenza, il numero 11 rossonero dovrebbe saltare la sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri.

Se l’americano va verso lo stop, dall’infermeria arriva però una buona notizia per quanto riguarda l’altra fascia. L’allarme è tutto rientrato per Saelemaekers: il belga ha smaltito il problema alla schiena accusato in settimana e sarà a disposizione normalmente, offrendo al tecnico livornese un’alternativa preziosa per ridisegnare l’assetto tattico in questa delicata sfida di Serie A.