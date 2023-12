Infortunio Pobega: in quali partite sarà out il centrocampista del Milan

Gli esami a cui si è sottoposto Pobega dopo l’infortunio di ieri hanno evidenziato una lesione. Il centrocampista rischia oltre un mese out

Stop lungo. Gli esami a cui si è sottoposto Pobega dopo l’infortunio di ieri hanno evidenziato una lesione. Il centrocampista rischia oltre un mese out

se così fosse significherebbe che non tornerebbe in campo prima della sfida del Milan contro il Frosinone a febbraio, saltando di fatto le sfide a Salernitana, Sassuolo, Cagliari (Coppa Italia), Empoli, Roma, Udinese e Bologna. Non è da escludere inoltre il rischio operazione.