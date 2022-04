Infortunio Pedro, lo spagnolo verso la panchina contro il Milan: le ultime sulle condizioni dell’attaccante spagnolo

Arrivano buone notizie in casa Lazio per quanto riguarda la situazione di Pedro. Lo spagnolo, out col Torino per un problema al polpaccio, è segnalato in ripresa.

Come riferisce il Corriere dello Sport, l’ex Barcellona si era visto nella seduta di scarico post Genoa sparendo poi dai radar. Ieri ha svolto un allenamento differenziato. Le sue condizioni non possono essere perfette ma in grado quantomeno di permettere a Sarri di portarlo in panchina contro il Milan