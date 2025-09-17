Infortunio Maignan, ansia scacciata: il portiere del Milan ha fissato sul calendario questa data per il suo rientro. Le ultimissime notizie

C’era un’evidente preoccupazione in casa rossonera dopo gli infortuni subiti da Mike Maignan e Strahinja Pavlovic durante la partita contro il Bologna, ma il Corriere della Sera riporta una notizia che porta sollievo: gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti hanno escluso lesioni per entrambi. Questa diagnosi è una boccata d’ossigeno per il Milan, che può tirare un sospiro di sollievo e concentrarsi sul recupero dei suoi due giocatori chiave.

Se per il difensore Pavlovic non si esclude un recupero lampo in vista della trasferta di sabato contro l’Udinese, la situazione di Maignan richiede maggiore cautela. Per il portiere francese, il Milan non vuole correre rischi e punta a riaverlo a disposizione per la sfida successiva contro il Napoli. La decisione di procedere con cautela è comprensibile, dato che Maignan è un pilastro fondamentale della squadra. La sua assenza si farebbe sentire, ma la scelta di non affrettare il suo rientro dimostra la volontà di proteggerlo da possibili ricadute.

Maignan, fin dal suo arrivo, ha dimostrato di essere un portiere di altissimo livello, non solo per le sue parate decisive, ma anche per la sua leadership e la sua capacità di guidare la difesa. Le sue uscite, la sua tranquillità e la sua abilità nel gestire il pallone con i piedi lo rendono un elemento insostituibilenel sistema di gioco di Allegri. La sua assenza, seppur breve, costringerà l’allenatore a fare delle modifiche e a dare spazio a Sportiello, un portiere di esperienza, ma che non ha lo stesso impatto di Maignan. La speranza è che il portiere francese possa riprendersi al più presto per tornare a difendere la porta del Milan e guidare la squadra verso nuovi successi. La sua presenza è cruciale non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello emotivo, dato che la sua sicurezza si trasmette a tutta la squadra.